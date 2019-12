Catania, drammatico incidente nella notte a Palagonia: morto 16enne, 3 feriti

15 Dicembre 2019 13:24

Incidente mortale nella notte a Palagonia (Catania): un giovanissimo muore dopo essere sbalzato fuori dall’auto

È drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto stanotte, intorno alle 4:30, in provincia di Catania: un sedicenne ha perso la vita e tre giovani sono gravi. I ragazzi erano a bordo di una Fiat Punto, guidata da un 18enne (l’unico del gruppo). L’auto, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un muro della strada provinciale 24, che collega Palagonia a Scordia. Nell’impatto il sedicenne, è sbalzato fuori dall’autovettura. Gli altri ragazzi sono stati estratti dalle lamiere accartocciate dell’auto: sono stati ricoverati negli ospedali di Lentini e Caltagirone. Sul posto i carabinieri della compagnia di Palagonia.

