Drammatico incidente a Messina: auto investe e uccide pedone all’Annunziata

13 Dicembre 2019 23:42

Incidente mortale a Messina: 58enne travolto e ucciso da un’auto all’Annunziata

Tragedia questa sera a Messina. Poco prima delle 21, una Mercedes che percorreva il Viale Annunziata ha travolto un pedone 58enne che attraversava la strada. L’impatto è avvenuto nei pressi del Centro Commerciale Orchidea ed è stato devastante: il pedone, Carmelo Tripodo, infermiere del Papardo, è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato d’urgenza all’Ospedale Papardo, dove è deceduto per le gravi ferite riportate. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dell’auto e della salma, che al momento si trovano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per il conducente sono stati inoltre disposti gli esami di rito, per verificare se era al volante sotto effetto di alcool e/o droga. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della sezione infortunistica della Polizia Municipale.

