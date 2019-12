Il dramma dei papà separati: anche a Messina una panchina blu simbolo della bigenitorialità

17 Dicembre 2019 16:44

Il consiglio comunale di Messina approva l’iniziativa “Panchina blu”

Il Consiglio Comunale di Messina, nella seduta di venerdì 13 dicembre 2019, ha approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno che impegna l’Amministrazione alla destinazione di una delle panchine ubicate dinanzi al Palazzo di Giustizia all’iniziativa denominata “Panchina Blu”.

Il documento è stato sottoposto all’attenzione dell’aula da parte dei Consiglieri Giovanni Caruso e Giovanni Scavello che, con entusiasmo, hanno sposato l’iniziativa promossa su tutto il territorio nazionale da parte dell’associazione Genitori per Sempre e che ha come obiettivo la sensibilizzazione al tema della bigenitorialità. L’Associazione, con varie iniziative, da anni chiede una più efficacia attuazione della legge 54/2006, che nell’interesse dei minori, assegna pari dignità ad entrambi i genitori nei casi di separazione e divorzio. Attraverso questo gesto fortemente simbolico, vuole ribadire con forza che la violenza non ha genere e che nessuna di queste può più essere tollerata. “L’intento- si legge in una nota- è quello di rendere il più possibile chiaro che nessuna differenza deve esistere in diritto tra l’uomo e la donna, e che entrambi godono di eguali doveri anche e soprattutto nei confronti dei figli, così come sancito dalla nostra Costituzione. Questo consiglio comunale, da sempre ripudia ogni forma di violenza, non può fare a meno di rilevare che oltre quella fisica, esistono anche altre violenze altrettanto gravi e inaccettabili; si pensi a quelle psicologiche, la deprivazione genitoriale, le così dette false accuse, fenomeno in larga ascesa, il mobbing giudiziario”.

I Consiglieri Caruso e Scavello hanno ringraziato tutti i Colleghi che, con il voto favorevole, hanno inteso dimostrare la loro attenzione ad una tematica molto sentita dalla cittadinanza.

