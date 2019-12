“Un dipendente felice è un dipendente motivato e produttivo”: azienda in Sicilia premia i suoi impiegati con 6700 euro a testa

19 Dicembre 2019 20:17

Meraviglioso Natale per 30 dipendenti di un’azienda in Sicilia: gli impiegati riceveranno un premio produttività di 6700 euro a testa

Generoso premio di Natale per 30 dipendenti di un’azienda in Sicilia. Per il secondo anno consecutivo i dipendenti della Meic Services Spa di Gela, ditta che si occupa di forniture di gas metano e impiantistica, riceveranno un premio di produttività di 200 mila euro. Ogni dipendente in media si vedrà accreditare 6.700 euro. Tredicesime, premi produttività e benefit sono stati studiati ad arte per distribuire a tutti, i risultati di un anno impegnativo ma florido.

Reduce dalla vittoria del premio nazionale Adriano Olivetti, l’amministratore delegato Maurizio Melfa non nasconde il suo entusiasmo, per aver condiviso la gioia con i suoi collaboratori. “lo scorso anno, ci siamo ironicamente inventati la diciottesima”, racconta l’amministratore, “ e quest’anno l’Azienda si è voluta superare. Un dipendente felice è un dipendente motivato e produttivo. Nonostante gli enormi sforzi che rappresenti, fare impresa in Italia, con un carico fiscale alle stelle, niente ci fa desistere dal desiderio di condividere con i nostri compagni di avventura gli utili prodotto dall’Azienda. Se ci sono utili, è giusto che siano per tutti.. Spero che il nostro esempio possa essere d’ispirazione per altri onesti e bravi imprenditori..”

Valuta questo articolo