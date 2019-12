Reggio Calabria: il prof. Ferrara direttore del dipartimento Di.Gi.ES della Mediterranea rieletto a pieni voti nel comitato scientifico del AMASES

19 Dicembre 2019 12:13

Reggio Calabria: il professore Massimiliano Ferrara stato eletto Componente del Comitato Scientifico

Nei giorni scorsi si sono concluse le procedure di rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione per la Matematica per le Scienze Economiche e Sociali per il triennio 2019-2022. il Prof. Massimiliano Ferrara, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria è stato eletto Componente del Comitato Scientifico riportando il maggior numero di consensi su scala nazionale.

Per il triennio 2019-2022 il Comitato scientifico sarà così composto:

L’Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali, in acronimo AMASES, è una società scientifica italiana fondata nel 1976 con lo scopo di promuovere la ricerca e favorire l’informazione e la formazione scientifica relativamente alle applicazioni della Matematica nello studio dell’Economia, la Finanza, le Assicurazioni, le decisioni individuali, collettive, strategiche, aziendali e, in senso più ampio, ai problemi delle scienze sociali, attraverso l’utilizzo di modelli matematici, il cui studio si avvale di principi, metodi e tecniche di varie branche della matematica.

AMASES con SIMAI e AIRO forma la Federazione Italiana di Matematica Applicata (FIMA).

AMASES è membro istituzionale dell’European Mathematical Society (EMS) sotto la denominazione Italian Association of Mathematics Applied to Economic and Social Sciences. L’associazione cura la pubblicazione della rivista scientifica Decisions in Economics and Finance, contenente lavori di tipo sia metodologico sia applicativo nei quali si esplorano argomenti di matematica (o computazionali) direttamente motivati da problemi delle scienze economiche e sociali o che contribuiscono all’analisi di tali problemi. In precedenza, dal 1978 al 1999, la rivista aveva assunto il nome di Rivista di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali. Dal 1977 organizza un convegno annuale.

