Dc: Casini, ‘Antoniozzi autentico degasperiano’

26 Dicembre 2019 18:27

Roma, 26 dic. (Adnkronos) – “Ricordo con commozione Dario Antoniozzi che è scomparso in queste ore. è stato un autentico degasperiano, un europeista convinto che ha fondato il Partito popolare europeo e a questa tradizione ideale si è sempre coerentemente richiamato in tutti questi anni. Ci mancherà molto, come è giusto che sia”. Lo scrive in una nota Pier Ferdinando Casini.

