Dazi: Tronchetti Provera, ‘Usa e Cina trovino accordo, bisogna ritrovare equilibrio’

10 Dicembre 2019

Milano, 10 dic. (Adnkronos) – “Non so se sarà il 15 dicembre, ma penso che un accordo dovrà essere trovato nell’interesse generale”. Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, vice presidente e amministratore delegato di Pirelli, a margine dei China Awards 2019 a Milano, in vista del prossimo 15 dicembre, quando, a meno di un accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina, scatteranno nuovi dazi fra i due Paesi. ‘Penso che si troveranno dei percorsi”, ha spiegato a chi gli chiedeva se fosse ottimista sulla possibilità di un accordo.

Nei rapporti fra Italia e Cina, ha continuato, il prossimo “sarà sicuramente un anno di crescita. Il tema è come sarà il 2020 in generale, bisogna ritrovare equilibrio nei rapporti commerciali internazionali”.

