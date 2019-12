17 Dicembre 2019 12:21

Crotone: giovedì sera al PalaMilone la comicità dissacrante di Pio e Amedeo con il loro tour “La classe non è acqua”

Manca ormai poco all’unica data calabrese del tour di Pio e Amedeo “La classe non è acqua”. Il duo pugliese arriverà nella nostra regione il 19 dicembre al PalaMilone, per una serata organizzata dalla Esse Emme Musica in sinergia con il Comune di Crotone. L’appuntamento con Pio e Amedeo si inserisce nella serie di eventi organizzati nella città di Pitagora dalla agenzia catanzarese: il duo arriva infatti a Crotone dopo il successo dei concerti di Francesco Renga e Fabrizio Moro, e prima dell’appuntamento di febbraio con il musical sulle canzoni di Ligabue “Balliamo sul mondo” diretto da Chiara Noschese. Adesso però è il turno di Pio e Amedeo: dissacranti, ironici e iconici, porteranno in scena anche a Crotone delle nuove gag ed esilaranti battute capaci di far ridere, ma anche riflettere. Non mancheranno i due personaggi che li hanno resi celebri in televisione con “Emigratis”, ospiti e sorprese speciali, mentre continua anche la loro partecipazione al talent show di Canale5, Amici di Maria De Filippi nella sua versione “celebrities”, in onda dal 21 settembre in prima serata. Pio e Amedeo, al secolo Pio D’Antini e Amedeo Grieco, è il duo comico nato agli inizi del 2000. Nel 2004 il duo debutta in televisione sulla rete locale pugliese Telefoggia con la trasmissione “Occhio di bue” e successivamente arrivano a Radionorba e Telenorba. Dopo una piccola parentesi su Rai2, passano a Mediaset collaborando prima con il laboratorio di Zelig e debuttando poi con “Le iene”, programma che li ha portati al successo grazie ai personaggi degli Ultras dei vip. Nel 2014, a dieci anni dal loro debutto, sono i protagonisti del road movie “Amici come noi” prodotto da Taodue e distribuito da Medusa e sempre nello stesso anno recitano insieme a Vincenzo Salemme, Gigi Proietti e tanti altri nel film “E tu di che segno sei?” prodotto da Vanzina per la regia di Neri Parenti. Nel 2016 sbarcano con “Emigratis” in onda su ItaliaUno arrivato alla terza edizione, dove Pio e Amedeo sono i protagonisti assoluti insieme ai vip che prendono di mira. Non solo cinema, televisione e teatro, ma anche radio: Pio e Amedeo hanno condotto su Rtl 102,5 il programma del venerdì notte “A disposizione” e il live “Sala ricevimenti” oltre a molte dirette per eventi speciali.

