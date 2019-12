Vinicio Capossela incanta il Rendano di Cosenza [FOTO]

6 Dicembre 2019 11:03

Vinicio Capossela incanta il Rendano di Cosenza e domani Sergio Cammariere al teatro Grandinetti di Lamezia chiude Fatti di Musica 2019

Si avvia alla conclusione “Fatti di Musica 2019”, 33esima edizione del Festival del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, inserito dall’ Assessorato Regionale alla Cultura e al Turismo tra i “Grandi Festival Internazionali Storicizzati” per la “Valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria”. Ieri sera, nell’attesissima unica tappa in Calabria del suo tour teatrale, Vinicio Capossela ha incantato il pubblico del Teatro Rendano di Cosenza con uno spettacolo davvero straordinario e, neanche a dirlo, originalissimo. “Ballate per uomini e bestie” non è stato solo un concerto ma un viaggio nell’incontenibile fantasia di un autentico genio della canzone d’autore italiana. Un viaggio pieno di poesia, ironia, invenzioni sceniche di ogni tipo, i suoi grandi successi e le splendide nuove incisioni (Premio Tenco 2019 per il “miglior album in assoluto”). Un concerto firmato, come un’opera d’arte e a tratti spettacolare, anche grazie all’ausilio di immagini, luci, effetti speciali, strani costumi e, soprattutto, al merito dei bravissimi musicisti: Alessandro Asso Stefana (chitarre), Niccolò Fornabaio (batteria), Andrea Lamacchia (contrabbasso), Raffaele Tiseo (violino) e Giovannangelo De Gennaro (viella e aulofoni).

Al termine delle circa tre ore di spettacolo, durante l’uscita a rallentatore di Capossela e band in un finale divertente e surreale, tutti in piedi a tributargli un applauso interminabile, consapevoli di aver assistito ad uno show unico e imperdibile. Intanto, cresce l’attesa anche a Lamezia e in tutta la Calabria per il ritorno nella sua terra di Sergio Cammariere, che domani sera riporterà la grande musica d’autore nel riaperto Teatro Grandinetti, un autentico salotto che in passato ha ospitato altri prestigiosi eventi di Fatti di Musica, come i live di Fabrizio De Andrè, Lucio dalla, Paolo Conte, Gino Paoli, Fiorella Mannoia e molti altri. Questo evento è organizzato insieme all’Associazione Teatrale lametina “I Vacantusi”. Con Sergio Cammariere, ci saranno i suoi fedeli e affiatati musicisti: Amedeo Ariano (batteria), Luca Bulgarelli (contrabbasso), Bruno Marcozzi (percussioni), Daniele Tittarelli (sax). In oltre due ore, insieme alle tante incursioni jazz e ai brani del nuovo album, riscolteremo tutti i suoi successi, da “Sorella mia” a “L’amore non si spiega”, da “Nessuna è come te” alla splendida “Padre della notte”. Ed ancora “Dalla pace del mare lontano”, “Via da questo mare”, “Cantautore piccolino”, fino al super successo sanremese “Tutto quello che un uomo”. Un live da incorniciare, che chiude nel modo migliore il Festival.

Con Sergio Cammariere si chiude Fatti di Musica 2019 che, per il trentatreesimo anno consecutivo, ha presentato alcuni degli spettacoli più attesi dell’anno, facendo registrare numeri record: oltre cinquantamila spettatori, decine di appuntamenti in tutta la Calabria, eventi mondiali come lo spettacolo dei Momix, i musical We will rock you dei Queen, Dirty Dancing, Peter Pan, i grandi live tra cui quelli dei Thegiornalisti, Max Gazzè, Carl Brave, Levante, Arisa, Massimo Ranieri, Carmen Consoli, Bandabardò, appunto Capossela e Cammariere, gli eventi del Reggio Live Fest all’Arena dello Stretto con i Beatbox, Alessandro Quarta e il mitico Max Weinberg della E Street Band, l’interazione con il Calabria Fest Rai Tutta Italiana di Lamezia e, fuori dal cartellone musicale, la comicità di Teresa Mannino, Beppe Grillo e Angela Finocchiaro. La prevendita dei biglietti per i concerti di Sergio Cammariere è in corso nei punti Ticketone e online su www.ticketone.it (Lamezia T.: Uffici Pegna e Vacantusi, corso Nicotera n. 237). Per tutte le informazioni tel. 0968441888, 096823564, sul sito di Ruggero Pegna o sul sito ivacantusi. Confermati, intanto, i prossimi appuntamenti di Fatti di Musica: il 30 gennaio al via l’edizione numero 34 con i Negrita al Garden di Rende, poi la popstar mondiale Mika l’8 febbraio al Palacalafiore di Reggio, We will rock you il musical dei Queen il 12 febbraio al Rendano di Cosenza, La Divina Commedia Opera Musical dal 14 al 17 febbraio al Teatro Politeama di Catanzaro, Arturo Brachetti il 26 febbraio al Teatro Metropol di Corigliano.

Valuta questo articolo