24 Dicembre 2019 17:58

Cosenza: senso unico alternato sulla SS107 per i soli mezzi leggeri fino a 3,5 tonnellate, ad esclusione dei mezzi di soccorso

Anas comunica che è attivo il senso unico alternato della circolazione, regolato da impianto semaforico, sul viadotto Gangarello, ubicato al km 57,400 della strada statale 107 “Silana Crotonese”, in località San Pietro in Guarano, in provincia di Cosenza. Il provvedimento è rivolto ai soli mezzi leggeri fino a 3,5 tonnellate, ad esclusione dei mezzi di soccorso, e si è reso necessario nell’ambito dei lavori di manutenzione programmata in corso di esecuzione sull’opera d’arte.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Valuta questo articolo