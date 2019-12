Cosenza, Occhiuto: “Santelli? La vita va avanti. Dopo le regionali il rimpasto di giunta”

30 Dicembre 2019 21:24

Cosenza, Occhiuto: “spero che da presidente della Regione Jole Santelli ci aiuterà a completare le opere già in cantiere”

Smaltita la delusione per la mancata candidatura alle regionali in Calabria per il Centro/Destra, Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, nella conferenza stampa di fine anno, parla del rapporto con Jole Santelli: “la vita va avanti. Non voglio farne una questione personale, anche se per me lo è stata. Comunque ho offerto il mio contributo in termini di idee progettuali”. Il primo cittadino ha preannunciato un rimpasto di Giunta ma dopo le regionali del 26 gennaio: vari assessori e consiglieri comunali attendono l’esito delle elezioni.

