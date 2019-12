Cosenza, rubati i giocattoli per i bimbi malati oncologici. Fiamma Tricolore: “pronti a dare una mano”

18 Dicembre 2019 17:46

Cosenza, rubati i giocattoli per i bimbi malati oncologici. Fiamma Tricolore: “i bambini abbiano comunque un momento di felicità a rendere un poco più lieto questo particolare momento della loro vita”

Di seguito la lettera della segreteria regionale di MSI-Fiamma Tricolore al Dott. Salvatore de Paola, direttore medico P.U. Ospedale Annunziata di Cosenza:

“Appresa la notizia del furto perpetrato ai danni dell’associazione che voleva regalare un sorriso per queste Sante Feste ai bambini ricoverati presso la vostra struttura ed avendo in corso iniziative analoghe presso altre strutture della Regione – domani mattina saremo presso il Reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro – vorremmo concordare con Voi i tempi ed i modi con cui siamo disponibili ad organizzare, anche in collaborazione con l’Associazione che ha subito il furto, la stessa manifestazione già concordata con loro o comunque fornirvi giocattoli e quant’altro occorra a far sì che i bambini abbiano comunque un momento di felicità a rendere un poco più lieto questo particolare momento della loro vita”.

