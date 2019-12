Serie B, Cosenza-Empoli 1-0: clamoroso gol fantasma [FOTO]

26 Dicembre 2019 14:59

Il Cosenza ha vinto contro l’Empoli ma si è verificato un clamoroso episodio di gol fantasma

Si è giocato il primo match di Santo Stefano per la diciottesima giornata del campionato di Serie B, nel lunch match in campo Cosenza e Empoli, dopo un momento di vero crisi il club calabrese è in netta ripresa e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva. La partita si è conclusa sul risultato di 1-0, il match si è deciso dopo appena 12 minuti con la rete siglata da Baez. Ma si è verificato anche un episodio clamoroso, un gol fantasma che ha portato proteste furiose da parte degli ospiti. All’83’ Ricci scaglia un tiro da fuori che supera il portiere di casa Perina, sbatte sulla traversa e rimbalza nettamente oltre la linea di porta, l’arbitro clamorosamente non vede e non concede il gol all’Empoli. Ancora una volta ribadiamo l’importanza del Var anche per il campionato di Serie B. In alto la foto dell’episodio.

Valuta questo articolo