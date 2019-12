Cosenza: i Carabinieri incontrano i bambini delle scuole di Bocchigliero per gli auguri natalizi

16 Dicembre 2019 09:41

Nella mattinata di venerdì 13 dicembre, i bambini delle scuole elementari e medie del Comune di Bocchigliero hanno incontrato i Carabinieri della Stazione del borgo silano in occasione della festa di Santa Lucia. L’evento rientra in un percorso scolastico che gli studenti delle due scuole svolgono nel corso dell’anno in relazione alla legalità ed al rispetto dell’altro, quale forma di educazione civica rivolto ai più piccoli, anche con l’ausilio dell’Arma. I circa venti, tra bambini e ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti, hanno voluto rivolgere alcuni pensieri al Comando Stazione Carabinieri, unico presidio di forza di polizia sul territorio, che sono stati trascritti su delle piccole pergamene ed appesi all’albero di Natale all’interno della Caserma dell’Arma. Sono stati in seguito intonati alcuni canti natalizi che hanno allietato l’occasione di incontro. Al termine, i carabinieri hanno distribuito alcuni gadget dell’Arma dei Carabinieri a ciascun alunno, in ricordo della giornata trascorsa e per simboleggiare l’indissolubile legame tra l’Istituzione e la popolazione, anche con i più piccoli.

