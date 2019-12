Cosa fai a Capodanno? Viaggio, come ogni anno! Auguri Reggio Calabria

31 Dicembre 2019 14:21

di Nicolino D’Ascoli – COSA FAI A CAPODANNO? Viaggio!!!

Da tempo ormai il 1º di ogni anno lo trascorro in macchina per tornare a Roma. Roma, città che mi ha dato e mi sta dando la possibilità di lavorare con dignità. Città caotica, come la mia testa, che però offre mille opportunità sotto tutti i punti di vista.

Roma, divenuta conseguenza di una NON scelta se restare o meno nella MIA città, REGGIO CALABRIA: Città che mi ha dato tante gioie, amici veri, affetti unici, emozioni irripetibili. Allo stesso tempo città che mi ha dovuto fare emigrare per lavorare senza dire GRAZIE a nessuno.

Città (cittadini) abbastanza invidiosa, alcune volte cattiva, che con il panorama ti spalanca il cuore e con le buche ti fa bestemmiare.

Città che volente o nolente AMERÒ sempre perché è mia. Si, sono possessivo con Lei, e sono il primo a criticare ogni aspetto negativo della comunità forse perché sono il primo ad amarla.

Ed oggi sono qui, 31 dicembre 2019, a guardare questo bellissimo scorcio e respirare amaro, perché domani mattina dovrò rientrare alla base e lasciare gli affetti, gli amici, la gioia, la città. Perché so bene che con questo scorcio non si “campa”, con le stupende foto panoramiche non si vive.

Vorrei, però, sapere solo una cosa: ci vuole più coraggio a partire o a restare?

AUGURI REGGIO CALABRIA

