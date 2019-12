29 Dicembre 2019 16:56

Tragedia in Calabria: un pensionato è morto nella sua abitazione di Corigliano Rossano a causa, secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, delle esalazioni sprigionatesi da una bombola

Tragedia in Calabria in questa domenica di fine dicembre: un uomo di 85 anni, Giuseppe Curia, è morto nella sua abitazione di Corigliano Rossano, a causa, secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, delle esalazioni sprigionatesi da una bombola, scoppiata per cause in corso d’accertamento, che alimentava una stufa a gas.

Foto di repertorio

