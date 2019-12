Coppa Italia Serie C, impresa del Catania contro il Catanzaro: adesso super sfida contro la Ternana

18 Dicembre 2019 20:29

Importante successo del Catania in Coppa Italia di Serie C, adesso in semifinale affronterà la Ternana

Si è giocata una partita importantissima valida per la Coppa Italia di Serie C, sono scese in campo Catanzaro e Catania, due squadre che non stanno di certo entusiasmando nel Girone C. Partite con ambizioni di promozione, sono lontanissime dalla vetta della classifica, occupata dalla straripante Reggina, l’obiettivo massimo è l’accesso ai playoff. Oggi si è giocata una partita che ha regalato emozioni, ricordiamo che vincere la Coppa Italia è molto importante perchè permette di avanzare fino alla fase finale dei playoff. Vittoria per il club siciliano che si è aggiudicato il match con il risultato di 0-1, decide una rete di Biagianti al 77′. Il Catania vola dunque in semifinale ed adesso affronterà la Ternana in uno scontro che si preannuncia scoppiettante.

Valuta questo articolo