Cop25: Costa, ‘con dl clima cambiamo sistema programmazione economica Paese’ (2)

11 Dicembre 2019 19:05

(Adnkronos) – Alla presentazione è intervenuto in apertura il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che ha evidenziato come il rapporto Irp permetta di comprendere quanto le politiche di efficienza delle risorse influiscano su quelle sui cambiamenti climatici e viceversa.

“La roadmap di Bologna sull’efficienza delle risorse – ha osservato – rimane un punto di riferimento e di impegno per tutti i Paesi G7. Questo rapporto ci aiuta a capire che possiamo e dobbiamo rafforzare e rendere più efficaci e tempestivi i nostri obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni (Ndc), le nostre strategie e i piani nazionali, regionali e globali per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi, avvalendoci delle sinergie tra le politiche climatiche e quelle legate all’efficienza delle risorse, l’economia circolare e lo sviluppo ecosostenibile”.

“I circa quaranta scienziati dell’Irp – ha evidenziato Costa – sono una risorsa perché possono tracciare quel percorso che ci fa comprendere fino in fondo che lo sviluppo sostenibile non è mai distonico rispetto alla tutela ambientale. Non è vero che le due cose camminano su binari diversi e la dimostrazione è il rapporto Irp che ci dice che ciò si può fare”.

