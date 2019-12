16 Dicembre 2019 16:50

Convocato il Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in sessione straordinaria urgente, per mercoledì 18 dicembre 2019, alle ore 15 e 30 in prima convocazione e alle ore 16 e 30 in seconda convocazione. Il Consesso si riunirà presso la Sala del Consiglio di Palazzo Corrado Alvaro, sede della MetroCity, per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

Proposta n. 132 del 5.12.2019 – Ratifica della delibera del Sindaco Metropolitano n. 130 del 27 novembre 2019 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021, ai sensi dell’art. 175, c.4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Proposta n. 134 del 6.12.2019- Ratifica delibera del Sindaco metropolitano n. 129 del 27/11/2019 “Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 adottata in via d’urgenza si sensi dell’art. 175, c.4 del D.Lgs n. 267/2000.

Proposta n. 126 del 26.11.2019 – Regolamento Generale delle Entrate della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Proposta n.128 del 28.11.2019 -Regolamento sui controlli interni. Modifica.

Proposta n.130 del 29.11.2019 – Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato.

Proposta n. 137 del 6.12.2019 – L.R. 11 agosto 2015, n. 14. Art. 4, comma 3. Approvazione schemi di protocollo d’intesa finalizzati a promuovere il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del servizio di gestione dei rifiuti tra gli ATO.

Proposta n. 139 del 9.12.2019 – Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana e singoli Comuni.

Proposta n. 143 del 10.12.2019 – Piano di razionalizzazione della rete scolastica provinciale e di programmazione dell’offerta formativa-anno scolastico 2020/2021.

Proposta n. 147 del 10.12.2019 – Linee di indirizzo per l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022.

Proposta n. 146 del 10.12.2019 – Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194, comma 1 Lettera E) del D.LGS 267/2000 – SVI.PRO.RE.

