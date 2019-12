Confesercenti Messina e Federalberghi Eolie insieme per sostenere le imprese

3 Dicembre 2019 14:01

Sottoscritto a Lipari un documento per le imprese da discutere con il Comune

Confesercenti Messina e Federalberghi Isole Eolie hanno sottoscritto ieri nel corso di un incontro svoltosi all’Hotel Gattopardo di Lipari un primo importante documento di sintesi da sottoporre al Comune eoliano su alcuni dei temi di maggiore interesse per le imprese locali.

Grande partecipazione all’iniziativa organizzata dalle due associazioni di categoria e che è stata improntata sull’ascolto delle esigenze degli imprenditori con un focus sui temi più rilevanti per le aziende.

I presenti hanno avuto modo di confrontarsi su argomenti quali il suolo pubblico, le aree a traffico limitato, il servizio idrico e la promozione turistica. Le due associazioni, nei giorni scorsi, avevano approfondito tematiche relative a legalità, decoro urbano, servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, collegamenti e portualità redigendo un documento riepilogativo che ha poi permesso alla platea di concentrarsi sulle principali criticità, suggerendo integrazioni e modifiche.

Il Direttore provinciale di Confesercenti Messina, Daniele Andronaco, e la Componente di Giunta, Dominga Monte, nel rimarcare l’importante partecipazione da parte delle imprese all’incontro, auspicano un maggiore e diretto coinvolgimento di tutte le categorie produttive da parte del Comune di Lipari, attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico permanente che permetta di trattare adeguatamente le diverse problematiche emerse e giungere così a soluzioni condivise.

Il Presidente di Federalberghi Isole Eolie e Isole Minori Sicilia Christian Del Bono, soddisfatto per l’interesse dimostrato dalle imprese locali ad impegnarsi in modo costruttivo su temi di comune interesse e dare seguito ad azioni congiunte, ritiene che il lavoro fatto e l’incontro di ieri possano risultare utili come piattaforma di confronto e programmazione con la pubblica amministrazione locale.

