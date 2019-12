Reggio Calabria: apre i battenti il Mercatino di Natale dell’Area Grecanica [INFO UTILI]

6 Dicembre 2019 00:06

Reggio Calabria: apre i battenti a Condofuri Marina l’VIII^ edizione di uno dei più bei mercatini natalizi d’Artigianato a km 0 d’Italia

Apre i battenti l’VIII^ edizione di uno dei più bei mercatini natalizi d’Artigianato a km 0 d’Italia. Oggi, venerdì 6 dicembre 2019, dalle 17:00 in poi al Mercatino di Natale dell’Area Grecanica a Condofuri Marina troverete stand di artigianato che esporranno oggetti unici e deliziosi per tre giornate e tre serate di puro divertimento, shopping, degustazioni, spettacoli ed animazione per i più piccoli con artisti di strada, giocolieri, ventriloqui, mascotte. Domenica 8 dicembre inoltre farà tappa al mercatino grecanico con il suo tour invernale il noto artista etnico Cosimo Papandrea. Non potete assolutamente mancare. Il programma completo è illustrato a seguire. Mercatino di Natale dell’Area Grecanica: tutto da scoprire, tutto da vivere, tutto da condividere! Ingresso gratuito.

CRONO-PROGRAMMA DI MASSIMA

(Gli orari potrebbero subire variazioni per questioni logistico-organizzative)

Venerdì 6 dicembre 2019

17:00 Inaugurazione del Mercatino di Natale dell’Area Grecanica ed apertura stand;

17:10 Laboratorio creativo su come creare un cesto in vimini;

24:00 Chiusura Mercatino.

Sabato 7 dicembre 2019

15:00 Apertura stand;

15:30 L’Associazione “L’infanzia di Tom” presenta: “Caro Babbo ti scrivo”. Letterine a Babbo Natale;

18:00 Animazione “La Baraonda”: ventriloquismo, sputafuoco, bolle di sapone giganti, baby dance, mascotte, zucchero filato, clown, etc.;

20:00 Dimostrazioni e degustazioni culinarie a cura degli allievi dell’Istituto Alberghiero Bova M. – Condofuri;

24:00 Chiusura Mercatino.

Domenica 8 dicembre 2019

10:00 Apertura stand e laboratori per i bimbi;

15:30 Animazione bimbi a cura dell’associazione l’Infanzia di Tom;

18:30 “Mise en place” di un tavolo per cenone di natale a cura degli allievi dell’Ist. Alberghiero Bova M.-Condofuri

19:30 Degustazioni culinarie a cura degli allievi dell’Istituto Alberghiero Bova M. – Condofuri;

21:00 Concerto musicale “Cosimo Papandrea Live“.

23:59 Chiusura del Mercatino, arrivederci al prossimo anno.

