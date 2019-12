Concerto degli studenti del Liceo Rechichi al Museo di Reggio Calabria

11 Dicembre 2019 17:25

Concerto degli studenti del Liceo Rechichi venerdì 13 dicembre al Museo di Reggio Calabria. L’iniziativa rientra nell’ambito della programmazione natalizia di Palazzo Piacentini

Le note e le voci degli studenti dell’indirizzo musicale del Liceo “Rechichi” tornano al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Il prossimo 13 dicembre, alle 17.00, infatti gli allievi dell’istituto si esibiranno nell’ambito della programmazione natalizia della struttura diretta da Carmelo Malacrino. “Musiche sotto l’albero” il titolo dell’evento, che vedrà protagonisti i giovani del Liceo coordinati dai professori Caterina Riotto, Antonio Barresi e Claudio Bagnato. Musiche moderne e ispirate al repertorio di Natale nel programma stilato per l’occasione. “Sono contenta dell’opportunità data ai nostri studenti e ringrazio per questo il Direttore del Museo – commenta il Dirigente Scolastico Francesca Maria Morabito. Non è la prima volta che ci esibiamo a Palazzo Piacentini – aggiunge – dove siamo stati ospiti, negli anni passati, anche eventi blasonati quali le Giornate Europee del Patrimonio. Le esibizioni degli studenti, in senso lato, sono la dimostrazione di come sia possibile aprirsi al territorio e far spendere sul campo le doti artistiche e le tecniche apprese durante le lezioni scolastiche”. Nel programma previsto per venerdì, pezzi celebri ispirati alla festività natalizie eseguite da quattordici giovani talenti dell’istituto. Quello di venerdì non sarà l’unico concerto del Musicale. Sabato 14, infatti, nella sede della scuola a Cinquefrondi, ci sarà occasione per ascoltare ancora le “Note di Natale” nell’esibizione pomeridiana prevista in occasione dell’Open Day.

