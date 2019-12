Villa San Giovanni: grande partecipazione per il concerto dell’avvento “aspettando il Natale… tra canti e musica”

3 Dicembre 2019 10:12

Grande coinvolgimento e partecipazione per il concerto dell'avvento "aspettando il Natale… tra canti e musica" organizzato dalla Fidapa Bpw Italy di Villa San Giovanni

Grande successo per il concerto dell’Avvento “Aspettando il Natale……. Tra canti e musica” organizzato dalla F.I.D.A.P.A. – B.P.W. Italy Sezione di Villa San Giovanni, con l’intervento fattivo della socia Stefania Basile, svoltosi nel Duomo di Maria SS Immacolata di Villa San Giovanni lo scorso 30 novembre. L’evento, organizzato in collaborazione con il Coro Polifonico Città di Villa San Giovanni, ha avuto come filo conduttore la solidarietà, in un momento in cui si avverte l’esigenza, da parte delle associazioni tutte, di un impegno etico-sociale a favore degli altri. In una chiesa affollata, la Presidente, Nuccia Cardile, dopo i saluti istituzionali, ha manifestato orgoglio per l’evento, che da molti anni oramai viene organizzato dalla propria Sezione all’insegna del coinvolgimento e partecipazione fattiva della cittadinanza, e che ha sempre, come filo conduttore, quello della musica, protagonista principale con il suo potere aggregante, unica, per trasmettere un messaggio di speranza in più lingue diverse che si intrecciano per testimoniare l’inarrestabile multiculturalità della società contemporanea.

Presenti all’evento, diversi esponenti delle associazioni villesi, nonché il Sindaco, Giovanni Siclari, che ha manifestato il proprio compiacimento ad un’iniziativa fiore all’occhiello oramai della comunità villese, lodando l’impegno costante profuso dalla Fidapa Sezione di Villa San Giovanni nel territorio villese. Nel corso della serata, sono stati eseguiti, sotto la brillante direzione della Direttrice D’Orchestra M. Giusy A. Santacaterina, diversi brani quali, nella prima parte: Non abbiate paura, ave Maria Gregoriano, Cantico delle Creature, What a Wonderful World, Over the Rainbow e Amazing Grace, con la entusiasmante partecipazione del la Violinista Daniela Cicco, del Flauto Loris Longo e del Tenore Gianni Santacaterina. Nella seconda parte, sono stati poi eseguito dall’Orchestra, accompagnata dal Coro a Cappella un midley con musiche di Andrea Bocelli, Pregherò (Stand by me), La Vergine degli angeli, Minuit Chhretiens e Good news. Al termine delle coinvolgenti esecuzioni, che hanno suscitato forti emozioni ed ammirazione nel pubblico, sono seguiti i ringraziamenti del Direttore D’Orchestra M. Giusy A. Santacaterina per l’entusiasmo, la dedizione ed il sacrificio con i quali i componenti del Coro Polifonico per promuovere e far conoscere l’arte della musica.

