Reggio Calabria: al via la rassegna “Concerti di Natale” [INFO e DETTAGLI]

13 Dicembre 2019 15:29

Reggio Calabria: al via la rassegna “Concerti di Natale”, organizzata dalla Città Metropolitana che inizierà il 15 dicembre e ci accompagnerà sino alla fine del 2019. Un tuffo nella magica atmosfera Natalizia da vivere per le vie del centro cittadino

Al via la rassegna “Concerti di Natale”, organizzata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, che inizierà il 15 dicembre e ci accompagnerà sino alla fine del 2019. Un tuffo nella magica atmosfera Natalizia da vivere per le vie del centro cittadino. Una rassegna fortemente voluta dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, nella convinzione che la musica rappresenti un importante mezzo di espressione sociale e che, come tale, vada promossa in ogni sua forma e resa accessibile a tutti. Per questo l’Amministrazione metropolitana ha deciso di regalare a cittadini e turisti momenti musicali legati alla tradizione natalizia. La rassegna si svolgerà di fronte a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana. Il primo di questi suggestivi appuntamenti si svolgerà domenica 15 dicembre, a partire dalle ore 18, con la musica del Coro Polifonico San Paolo di Reggio Calabria. Il coro Polifonico San Paolo trasmetterà i valori del Santo Natale attraverso la bellezza delle melodie e la profondità di significato dei testi. In programma brani natalizi inediti, canzoni della tradizione popolare calabrese, italiana e straniera, e ancora del repertorio classico, leggero, cinematografico e oratorio di Natale di Camille Saint-Saens. Emozioni, ricordi e sensazioni rivivranno grazie alla bellezza delle note e alla splendida atmosfera delle luminarie.

Valuta questo articolo