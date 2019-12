Cambio location per i due concerti dei Modà in programma ad Acireale [INFO BIGLIETTI]

12 Dicembre 2019 17:21

Confermate le tappe siciliane del “Testa o Croce Tour 2019/2020”, cambia solo la location. I due concerti si terranno al PalaCatania

A causa dell’indisponibilità della struttura del Pal’Art di Acireale (Catania) fino a data da destinarsi, i concerti dei Modà previsti il 6 e 7 marzo 2020 al Pal’Art, verranno spostati al PalaCatania di Catania nelle stesse date. Sono confermate quindi le tappe siciliane del “Testa o Croce Tour 2019/2020” con il solo cambio di location.

Gli ultimi biglietti di parterre per il concerto del 7 Marzo 2020 al PalaCatania saranno disponibili su Ticketone.it da domani, venerdì 13 dicembre, alle ore 11.00.

I biglietti acquistati in precedenza per i concerti al Pal’Art di Acireale, rimangono validi per gli spettacoli al PalaCatania.

Chi fosse impossibilitato a raggiungere Catania, può richiedere il rimborso entro e non oltre il 31 gennaio.

L’album “Testa o croce” segna la rinascita artistica dei Modà, arrivando a distanza di 4 anni dal precedente lavoro in studio e dopo 2 anni di pausa dalle scene. È un disco intimistico in cui Kekko racconta questi anni di cambiamenti attraverso 13 canzoni che sono il frutto di una profonda sincerità, dalle quali traspare una grande grinta e un nuovo ottimismo. Nell’ultimo brano del disco ‘Giogiò’, la figlia di Kekko, interpreta il singolo “Quel sorriso in volto”. Questa la tracklist di “Testa o croce”: “Testa o croce”, “Quel sorriso in volto”, “… Puoi leggerlo solo di sera”, “Quelli come me” (singolo attualmente in radio), “Per una notte insieme”, “Voglio solo il tuo sorriso”, “Una vita non mi basta”, “Non respiro”, “La fata”, “Non te la prendere”, “Love in the ‘50s”, “Guarda le luci di questa città”, “Quel sorriso Giogiò” (bonus track con la voce di Gioia, figlia di Kekko). Con i videoclip di “Quel sorriso in volto”, “Quelli come me” e “Guarda le luci di questa città”, i Modà raggiungono oltre 11 milioni di views su Youtube. A un mese dall’uscita, il nuovo album “Testa o Croce” ha raggiunto solo su Spotify 2,6 milioni di stream che si vanno a sommare ai 3,6 milioni di stream del singolo “Quel sorriso in volto” e 1,5 milioni del singolo “Quelli come me”. L’album è stabile in Top 10 da 4 settimane nella Classifica album Fimi – Gfk. Kekko sa descrivere i lati più fragili dell’uomo con autenticità e verità espressiva, senza mai essere banale: dall’amore, alle scelte difficili da affrontare. 13 canzoni, ognuna delle quali è un’istantanea di una parte di vita, in cui i fan di tutte le età continuano a riconoscersi. La band è composta da Kekko Silvestre (voce, pianoforte), Diego Arrigoni (chitarra elettrica), Stefano Forcella (basso), Enrico Zapparoli (chitarra elettrica, chitarra acustica) e Claudio Dirani (batteria). I Modà sono tra le band di maggior successo in Italia, con all’attivo 6 album e decine di hit. Si formano ufficialmente nel 2002 ed esplodono, dopo una lunga gavetta, nel 2011 con l’album “Viva i romantici”, certificato Disco di Diamante. Hanno conquistato due volte il podio al Festival di Sanremo (con “Arriverà” nel 2011 e “Se si potesse non morire” nel 2013) e si sono esibiti allo Stadio di San Siro nel 2014 e nel 2016. Il loro ultimo album “Passione maledetta” è del 2015.

