Comprare casa a Messina: sempre più investitori scelgono il mattone. Boom di richieste per il trilocale: ecco quanto costa un appartamento, quartiere per quartiere [DATI]

A Messina i prezzi medi di una casa si aggirano intorno a 1300 € al mq con punte di 1700 € al mq per le soluzioni fronte mare e sul centrale viale Garibaldi. Si arriva a 2000 € al mq per le case signorili ristrutturate posizionate in corso Vittorio Emanuele

A Messina sempre più investitori scelgono il mattone. È quanto emerge dall’analisi delle compravendite nel 2019. quanto emerso durante la Conferenza Stampa del Gruppo Tecnocasa sull’andamento del mercato immobiliare e creditizio, svoltasi oggi a Messina. Nelle aree centrali della città si segnala una buona domanda di prima casa e di casa ad uso investimento.

I prezzi zona per zona

Si nota, da parte dei potenziali acquirenti, la ricerca per soluzioni possibilmente in buono stato e che non necessitano di lavori di ristrutturazione. Più difficile vendere case da ristrutturare nonostante i prezzi particolarmente vantaggiosi. Sfugge a questo trend solo la zona Bassa, ovvero quella che si sviluppa tra viale XXIV Maggio e il mare, dove si concentrano prevalentemente le tipologie signorili, dalla metratura ampia e quindi spesso acquistate da chi desidera migliorare.

I prezzi medi si aggirano intorno a 1300 € al mq con punte di 1700 € al mq per le soluzioni fronte mare e sul centrale viale Garibaldi. Si arriva a 2000 € al mq per le case signorili ristrutturate posizionate in corso Vittorio Emanuele. Oltre viale XXIV Maggio c’è la zona di viale Boccetta che si caratterizza per la presenza di immobili costruiti negli anni ’60-’70 e che si scambiano a prezzi medi di 1200 € al mq. Più caotica viale XXIV Maggio che soffre anche per la carenza di posto auto e questo determina prezzi medi di 1300 € al mq. Su viale Regina Margherita si concentrano palazzi di qualità media i cui valori si aggirano intorno a 1100-1200 € al mq. Piace per i buoni collegamenti stradali. Case popolari, invece, sono disponibili nella zona compresa tra il Mercato Comunale Sant’ Orsola e viale Regina Elena dove, la presenza di prezzi più contenuti (700 € al mq) attira acquirenti con budget più basso. Da segnalare che in viale Giostra è in fase di realizzazione un nuovo svincolo autostradale che migliorerà i collegamenti per raggiungere agevolmente le varie uscite della città.

Lungo la litoranea Nord si sviluppano borghi storici caratterizzati dalle cosiddette case dei “pescatori”, valutate a prezzi medi di 1000-1200 € al mq. Sono acquistate come casa vacanza o per uso investimento. Nella zona collinare di Sperone si concentrano prevalentemente studenti universitari e lavoratori dell’Ospedale Papardo. Per questo motivo si registra una buona domanda da parte degli investitori che impiegano cifre medie di 60-70 mila € per acquistare bilocali e trilocali e affittare il posto letto a 200 € al mese. Un bilocale residenziale si affitta a 400-450 € al mese. In quest’area le case anni ’90 sono quotate intorno a 800-1000 € al mq. Il nuovo si scambia a prezzi medi di 1200- 1500 € al mq. L’acquisto della prima casa si orienta soprattutto verso Villaggio Sant’Agata che ha vissuto un intenso sviluppo edilizio nei primi anni 2000 con la nascita di appartamenti panoramici con vista sullo stretto di Messina che si compravendono a prezzi medi di 1500-1800 € al mq. Sono presenti anche villette a schiera. La ricerca di soluzioni indipendenti porta in particolare verso la zona di Ganzirri dove se ne trovano da 1100 a 1800 € al mq.

In crescita anche il mercato delle locazioni

Positivo il mercato delle locazioni che vede protagonisti prevalentemente giovani coppie e famiglie. La presenza di facoltà universitarie comporta anche la domanda di affitto da parte di studenti. Questo stimola la domanda per investimento che si indirizza su tagli intorno a 100 – 120 mila € da destinare, oltre che agli affitti residenziali, anche alla creazione di B&B e casa vacanza. Per un trilocale in buone condizioni si spendono mediamente 450-500 € al mese ed il contratto utilizzato è quasi sempre quello a canone concordato con cedolare secca.

Prezzi: quotazioni stabili

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I SEM 19 -5,6 +2,2 +2,9 -12,4 -3,2 -7,8 -2,6 -1,4 -2,2 -3,1% 0%

Variazione percentuale dei prezzi

Nella prima parte del 2019 i valori immobiliari di Messina hanno registrato stabilità.

Domanda e disponibilità di spesa: in testa il 3 locali

A Messina città la tipologia più richiesta è il trilocale, che raccoglie il 52,4% delle preferenze.

Per quanto riguarda l’offerta è il 4 locali il taglio maggiormente presente sul mercato (40,9%).

La disponibilità di spesa dei potenziali acquirenti si concentra nella fasce più basse, fino a 169 mila €, che comprendono il 75,1% delle richieste.

Compravendite: città in aumento, provincia in ribasso

Le compravendite in città nel primo semestre del 2019 sono in aumento del 3,4% rispetto al primo semestre del 2018 (dati Agenzia delle Entrate). L’aumento arriva dopo due anni di sostanziale stabilità (2017 e 2018) in cui le transazioni residenziali si erano attestate su 1820-1830 abitazioni.

In provincia invece il numero di compravendite del primo semestre del 2019 segnala una flessione (-4,5%) rispetto al primo semestre del 2018.

Motivo d’acquisto: cresce la componente investimento

Analizzando le compravendite gestite dalle agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete di Messina città, si evince che nel I semestre 2019 il 68,9% degli acquisti ha riguardato l’abitazione principale e ben il 31,1% ha riguardato l’investimento. Rispetto al primo semestre del 2018 aumenta la percentuale di acquisti per investimento che, un anno fa, si attestava al 25,0%.

A comprare sul mercato sono state soprattutto coppie e coppie con figli che in totale compongono il 75,0% degli acquirenti, è single invece il 25,0% degli acquirenti.

Mercato delle erogazioni – Italia

Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 11.754 milioni di euro nel secondo trimestre 2019. Rispetto allo stesso trimestre del 2018 si registra una contrazione delle erogazioni pari a -14,5%, per un controvalore di oltre 1.990 milioni di euro. È quanto emerge dai dati riportati nel report Banche e istituzioni finanziarie-II trimestre 2019 pubblicato da Banca d’Italia a fine Settembre. Rilevazione importante quest’ultima pubblicata da Banca d’Italia: alla luce dei dati di riduzione della domanda di mutui registrati nel corso di tutto il 2019 da un lato ci si aspettava un ridimensionamento dei mutui erogati ma certamente in una misura inferiore rispetto al calo registrato.

Sicilia

Le famiglie siciliane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 524,6 milioni di euro; rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a -8,4%, per un controvalore di -48,2 milioni di euro.

Provincia di Messina

La provincia di Messina nel II trimestre 2019 ha erogato volumi per 62,1 mln di euro, facendo registrare una variazione del -14,9% rispetto al pari periodo del 2018 per un controvalore di -10,9 milioni di euro.

ANALISI SOCIO-DEMOGRAFICA – MESSINA provincia

(Fonte: dati interni Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa)

Importo medio di mutuo:

Nel primo semestre 2019 in provincia di Messina l’importo medio di mutuo si è attestato attorno a 99.000 euro.

Caratteristiche del mutuo:

La durata media del mutuo è pari a 23,7 anni.

La tipologia di mutuo più stipulata è nel 38,5% dei casi a tasso fisso e nel 34,6% a tasso misto.

La finalità di mutuo nel 76,9% è l’acquisto della casa.

COMPRARE UN TRILOCALE A MESSINA – Accendere un mutuo per acquistare casa

