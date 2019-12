Svolta storica nel giorno del compleanno di Papa Francesco: abolito il segreto pontificio sui casi di abusi sui minori

17 Dicembre 2019 20:39

Papa Francesco oggi compie 83 anni e proprio oggi il Papa con la firma di due documenti ha dato il via ad una svolta storica: Francesco ha abolito il segreto pontificio nei casi di violenza sessuale e di abuso sui minori commessi dai chierici. Il Papa ha anche cambiato la norma in merito il delitto di pedopornografia facendo ricadere nella fattispecie dei “delicta graviora” la detenzione e la diffusione di immagini pornografiche che coinvolgano minori fino all’età di 18 anni e non più 14. I documenti siglati dal Papa non cambiano il segreto della confessione che rimane e non comportano la pubblicazione e la divulgazione dei documenti dei processi. “Ma ora – scrive ancora Tornielli, direttore editoriale di Vatican News– la documentazione dovrà essere messa a disposizione delle autorità civili per le indagini riguardanti i casi già interessati da un procedimento canonico”.

