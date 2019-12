Il maltempo flagella le Eolie, collegamenti marittimi interrotti: scuole senza docenti

13 Dicembre 2019 20:38

Aliscafi e traghetti per le Eolie fermi per il maltempo: gli studenti restano senza insegnanti

Il maltempo flagella le Isole Eolie. Da stamattina, a causa del mare in tempesta, sono stati interrotti i collegamenti marittimi con le isole di Ginostra, Filicudi, Alicudi, Panarea e Stromboli. Nel pomeriggio, da Milazzo, non sono partiti né aliscafi, né traghetti per Lipari, Salina e Vulcano. Il maltempo crea disagi specialmente per gli insegnanti, impossibilitati a raggiungere le scuole. Per tali ragioni la preside della scuola elementare ha invitato il parlamento ad approvare il disegno di legge sulle isole minori, che prevede incentivi per chi sceglie di insegnare nelle piccole isole.

