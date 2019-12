Code all’Ufficio anagrafe di Messina: prolungato l’orario di apertura del front office di via Capra

10 Dicembre 2019 13:42

L’Asp di Messina ha disposto, fino a quando non sarà cessata l’emergenza, il prolungamento dell’orario di sportello fino alle ore 19.00

Preso atto delle criticità contingenti e conseguenti problematiche di ordine pubblico dovute al maggiore afflusso di utenti presso i locali di via Tommaso Capra, a seguito del pensionamento di alcuni medici di medicina generale e conseguente scelta e assegnazione del nuovo medico, l’Asp di Messina ha disposto, fino a quando non sarà cessata l’emergenza, il prolungamento dell’orario di sportello fino alle ore 19.00, “ai fini di smaltire le liste di attesa, ricorrendo se del caso ad ore di lavoro straordinario per il personale adibito allo sportello”.

Il Direttore Amministrativo potrà inoltre valutare l’eventuale assegnazione di un metronotte per il periodo strettamente necessario, ai fini di garantire l’ordine pubblico.

