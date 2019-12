Calabria, beccato in auto con la cocaina: la droga avrebbe fruttato guadagni per oltre 40 mila euro [DETTAGLI]

21 Dicembre 2019 11:04

Calabria, i Carabinieri arrestano extracomunitario per droga: viaggiava in auto con 150 grammi di cocaina

Il 20 dicembre 2019, intorno alle ore 15.00, a Firmo (Cs), i Carabinieri della stazione di Mirto Crosia (cs), nel corso di mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti, traevano in arresto un cittadino di nazionalità estera S.E., domiciliato a Rossano (Cs).

Il predetto veniva controllato a bordo di un’autovettura fiat punto e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di 1 involucro di plastica abilmente occultato, contenente gr. 150 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Lo stupefacente, sottoposto a sequestro, immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 40.000 euro.

L’arrestato veniva tradotto presso la casa circondariale di Castrovillari, a disposizione della competente A.G.

