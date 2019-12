Cina: Salvini, ‘al Governo qualcuno con filo diretto’

6 Dicembre 2019 20:09

Milano, 6 dic. (Adnkronos) – Matteo Salvini partecipa alla presentazione del libro del direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, ‘Il nuovo Mao’, dedicato a Xi Jinping, e non risparmia frecciate al Governo, accusandolo di avere “un filo diretto” con il Governo cinese.

“Grillo – dice – è uscito più di una volta dall’ambasciata cinese, e c’è qualcuno che fa finta di non capire che nel Governo c’è qualcuno che evidentemente è in filo diretto con il governo cinese. Magari qualcuno non lo coglie perché poi twitta per ‘Giuseppi’ ma nel momento in cui twitti per Giuseppi tieni presente che quel qualcuno non fa l’interesse del Patto Atlantico ma di qualcun altro..”, sottolinea Salvini, parlando evidentemente del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che in passato ha espresso pubblicamente il suo sostegno nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

