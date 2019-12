Cessione Catania, ecco un nome nuovo: spunta l’interesse di Percassi?

20 Dicembre 2019 14:00

Cessione Catania, spunta l’interesse di un nuovo acquirente pronto a rilevare la società etnea: nome affascinante, è quello di Percassi

Come già ampiamente annunciato pubblicamente, il presidente del Catania Pulvirenti sarebbe pronto a cedere il club qualora ci fosse la possibilità ed arrivassero offerte concrete. Il numero uno rossoblu, che ha scritto pagine importanti del recente passato, non riesce più a tenere unita la baracca. Ambiente spaccato, tifosi furiosi, risultati in campo molto deludenti.

Dunque, presto potrebbe arrivare la svolta societaria alle pendici dell’Etna. Negli ultimi giorni si è fatto avanti l’imprenditore foggiano Raffaello Follieri, ma sono attesi ulteriori sviluppi nelle prossime ore. Infatti, a quanto pare, sembra essere spuntato una nuova figura riguardo all’acquisizione del Catania: circola infatti con insistenza il nome di Antonio Percassi, patron della favola Atalanta che sta facendo sognare mezza Italia. Il numero uno bergamasco potrebbe adottare una soluzione simile a quella De Laurentiis-Bari o Lotito-Salernitana. Proprio per questo, pare che non siano convinti della scelta né dalla sponda lombarda né da quella siciliana. Sulla vicenda arrivano smentite, ma nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più.

