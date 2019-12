Certificazione anagrafica online: il Comune di Messina sigla l’intesa con i Caf

19 Dicembre 2019 13:16

Messina: otto i Caf di Messina che hanno aderito alla proposta dell’Amministrazione comunale per il rilascio delle certificazioni anagrafiche online

Su iniziativa dell’Assessore ai Servizi al Cittadino Massimiliano Minutoli, oggi a Palazzo Zanca è stato firmato dal Sindaco Cateno De Luca il protocollo d’intesa per la certificazione anagrafica online con i rappresentanti degli otto CAF che hanno aderito alla proposta dell’Amministrazione comunale: Confagricoltura Messina, Fenapi, Anmil, Fenapigroup, Uci, Sicurezza Fiscale, Cgn Spa, Uil con 29 sedi territoriali.

“Si aggiunge così – ha sottolineato il sindaco De Luca – un altro tassello ai precedenti protocolli di intesa firmati con gli Ordini professionali dei notai, commercialisti e avvocati nell’ottica di una completa sinergia finalizzata all’innalzamento della qualità dei servizi nei confronti del cittadino. Si ricorda, infatti, che dal 6 giugno, anche i singoli cittadini, in possesso di computer possono accedere a tale servizio”.

“L’attivazione del protocollo d’intesa con i CAF – ha proseguito l’Assessore Minutoli – rappresenta di fatto un ampliamento degli sportelli a disposizione dei cittadini residenti nella città di Messina e sprovvisti di computer. Tale possibilità di rilascio delle certificazioni anagrafiche online, risponde in maniera più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini e rappresenta il completamento di uno dei punti del programma politico dell’amministrazione De Luca. Il Sindaco, infatti, ha da sempre sottolineato l’importanza rivestita dalla procedura di rilascio della documentazione online, sia per la comodità che per la semplificazione attraverso lo snellimento delle procedure burocratiche”.

Come accedere al servizio

Sul sito istituzione del comune attraverso l’apposita sezione “Cerficati OnLine”, i cittadini e/o gli ordini professionali accreditati accedono al servizio.

L’autenticazione, avviene attraverso una password rilasciata al singolo cittadino che ne fa richiesta, presso qualsiasi circoscrizione o allo sportello dell’URP. La password rilasciata, dovrà essere modificata al primo accesso. In una fase successiva, l’accreditamento avverrà attraverso lo SPID. Una volta inserita la password si aprirà una maschera differente a seconda se si è “singolo cittadino” o “Soggetto a servizio di terzi”. I singoli cittadini, a differenza degli Ordini professionali e dei CAF, potranno certificare soltanto per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare. Il certificato nella parte inferiore, si differenzia da quello che viene rilasciato dalle Circoscrizioni comunali per la presenza di QRCODE che ne garantisce l’autenticità. Infatti, il software, una volta emesso il certificato online, produrrà una copia che viene salvata nel server del Comune. Per verificare l’autenticità di un certificato prodotto online, basterà avvicinare un qualsiasi lettore (attraverso anche uno smartphone) di qrcode e sul dispositivo viene visionato l’originale del documento.

