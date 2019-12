2 Dicembre 2019 13:20

Catanzaro: da questa sera chiusa la rampa di immissione dello svincolo Caraffa sulla SS280, provvedimento necessario nell’ambito dei lavori di risanamento del muro di sostegno

Dalle ore 23 di questa sera e fino alle ore 18 del 22 dicembre 2019, sarà in vigore la chiusura al traffico della rampa di immissione sulla SS 280 “dei Due Mari” dello svincolo Caraffa, in direzione Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Il provvedimento si rende necessario nell’ambito degli interventi per il ripristino corticale del muro di contenimento sul lato destro della rampa di immissione, dal km 27,900 al km 27,700. L’uscita dalla SS280 per chi proviene da Catanzaro rimarrà percorribile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web di Strade Anas oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.

Valuta questo articolo