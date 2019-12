Catania, situazione drammatica: le reazioni dei tifosi etnei sui social [GALLERY]

28 Dicembre 2019 12:10

Ore drammatiche per il Catania e per i suoi tifosi. La società è in una crisi economica irreversibile. Sui social impazzano i commenti

Il Catania Calcio sta vivendo un dramma. La società versa in condizioni disastrose dal punto di vista economico e gestionale. Una crisi che non sembra poter avere soluzione. E’ notizia delle ultime ore la comunicazione del club ai giocatori, attraverso un messaggio su WhatsApp, di provvedere a trovare altre destinazioni. “Cari ragazzi, nel rinnovare a voi e alle vostre famiglie gli auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo, con la riapertura delle liste di trasferimento abbiamo il dovere di esporvi con chiarezza il quadro economico della ns. Società…. Il Calcio Catania Spa per la ben nota situazione debitoria non potrà far fronte agli adempimenti economici così come attualmente in essere. La vita del Catania è primaria ad ogni cosa così che ci sembra giusto che troviate una squadra che vi garantisca di poter avere soddisfatte le vostre esigenze tecniche ed economiche. Nessuna pretesa sarà da noi avanzata alle eventuali squadre che si faranno avanti. Certi della vs. comprensione vi salutiamo cordialmente. Calcio Catania Spa”.

Non sono tardate ad arrivare le reazioni e i primi commenti dei tifosi etnei, scatenati sui social. C’è chi contesta palesemente l’operato di Pulvirenti e compagnia bella, chi difende ancora l’attuale proprietà ricordando i fasti della Serie A e degli ottimi piazzamenti, chi se la prende persino con i calciatori, rei di aver diffuso il contenuto del messaggio. Una situazione incredibile. Abbiamo raccolto alcuni commenti nella FOTOGALLERY in alto.

