Catania, dietrofront Lucarelli: “Campionato chiuso, la Reggina sta facendo qualcosa di straordinario”

16 Dicembre 2019 18:05

L’allenatore del Catania Cristiano Lucarelli, parlando della Reggina, fa dietrfront dopo le dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane

Com’è già capitato in passato a qualcun altro, anche Cristiano Lucarelli – facendo i conti con la realtà – è stato costretto a cambiare idea. Fa dietrofront l’allenatore del Catania, che nei mesi scorsi aveva tirato in ballo la Reggina più di una volta: prima dicendo di non vedere il vantaggio tra amaranto e rossoblu (allora di 14 punti, oggi diventati 21), poi riducendo il grande cammino degli uomini di Toscano allo splendido stato di forma di bomber Corazza.

Come detto, però, l’ex attaccante del Livorno cambia idea, esaltando le doti di De Rose e compagni. Interpellato durante la conferenza stampa post Teramo-Catania, Lucarelli parla così del girone C e della Reggina: “Penso che il campionato sia chiuso, la Reggina ha fatto un qualcosa di straordinario, ha preso un vantaggio enorme. Con la fame che hanno e la positività dell’ambiente diventa difficile un tracollo, gli amaranto hanno un piede e mezzo in Serie B. L’andamento degli uomini di Toscano fa pensare che le altre non corrano. Sta facendo qualcosa di talmente incredibile da amplificare il ritardo di squadre come noi, il Teramo e il Catanzaro. Parliamo di una squadra che ha vinto le ultime 11 di fila, anche un pari per chi sta sotto può essere negativo perché ti risucchiano due punti. Solo complimenti alla squadra di Toscano, quando si lavora bene e l’ambiente aiuta è tutto più semplice”.

