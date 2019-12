Caronte & Tourist consegna dieci Premi di Studio ai migliori diplomati di Villa San Giovanni

10 Dicembre 2019 11:51

la Caronte & Tourist premia con l’assegnazione di dieci Premi di Studio gli studenti delle scuole superiori di Villa San Giovanni che hanno conseguito il miglior profitto, in rapporto con il reddito familiare, nell’anno scolastico 2018/19

Per il decimo anno, la Caronte & Tourist premia con l’assegnazione di dieci Premi di Studio gli studenti delle scuole superiori di Villa San Giovanni che hanno conseguito il miglior profitto – in rapporto con il reddito familiare – nell’anno scolastico 2018/19. Otto ragazze e due ragazzi beneficeranno delle borse che il Gruppo armatoriale, sempre attento alle eccellenze del territorio in cui è nato e si è sviluppato, ha messo ancora una volta a disposizione. Gli istituti coinvolti sono l’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Nostro – Leonida Repaci”, l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e L’Artigianato “E. Fermi” e l’Istituto Professionale alberghiero turistico. E sarà proprio nell’aula magna di quest’ultimo istituto che si svolgerà mercoledì 11 dicembre alle 11 la cerimonia di consegna.

Valuta questo articolo