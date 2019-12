Carenza idrica a Reggio Calabria, incontro interlocutorio tra Comune e Sorical [INFO e DETTAGLI]

12 Dicembre 2019 16:46

Riunione tra Sorical e Comune di Reggio Calabria per definire un’ipotesi di soluzione per giungere entro pochi giorni ad un accordo per superare le difficoltà idriche legate al pagamento delle fatture

Sorical e Comune di Reggio Calabria hanno definito un’ipotesi di soluzione per giungere entro pochi giorni ad un accordo per superare le difficoltà finanziare per il pagamento delle fatture scadute per la fornitura dell’acqua potabile. La riunione si è svolta in un clima di proficua collaborazione, presenti l’assessore al Bilancio del Comune di Reggio, Irene Calabrò, affiancato dal delegato al servizio idrico, Paolo Brunetti, il commissario della Sorical Luigi Incarnato, la responsabile dell’area commerciale Mariapia Chiarella e dell’ufficio legale Daniela De Seta.

Nei prossimi giorni le parti torneranno ad incontrarsi non appena gli uffici finanziari del Comune e di Sorical valuteranno la fattibilità economica e finanziaria dell’accordo.

