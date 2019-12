25 Dicembre 2019 10:32

Reggio Calabria: grande festa a Piazza Italia per salutare il Capodanno

La città di Reggio Calabria è pronta a dare il benvenuto al nuovo anno con una grande festa in piazza. Quest’anno, per la prima volta, sarà Piazza Italia a salutare il Capodanno, a ritmo di musica e atmosfera dance. La festa prenderà il via alle 00:31.

SPECIAL DJ SET:

FACC81

MJX

Pasquale Morabito

Giuseppe Babuscia

VOCAL SHOW

Peppe Plutino

