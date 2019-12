Capodanno a Barcellona Pozzo di Gotto: banditi botti, alcolici e contenitori in vetro

29 Dicembre 2019 10:02

Capodanno, ecco l’ordinanza del sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto per la sicurezza urbana

Niente botti di capodanno a Barcellona Pozzo di Gotto. Il sindaco Materia ha firmato l’ordinanza che, a far data dal 23 dicembre e sino al 6 gennaio 2020, prevede il divieto di utilizzare a qualsiasi titolo nell’area di Piazza Duomo e nelle zone circostanti, in concomitanza di pubbliche o private manifestazioni, artifizi pirotecnici, ovvero materiali e congegni esplodenti (petardi, botti. ete.).

Vietato– si legge nell’ordinanza-“nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 del 31.12.2019 e le ore 07.00 del 01.01.2020, immettere ed utilizzare, a qualsiasi titolo, nell’area di Piazza Duomo e nelle zone circostanti, artifizi pirotecnici, ovvero materiali e congegni esplodenti (petardi, botti, etc.) e/o contenitori, siano essi bicchieri, bottiglie o altre tipologie, in vetro, ovvero in metallo o materiali similari, comunque potenzialmente suscettibili di diventare pericolo per l’incolumità pubblica e/o strumento di offesa“. L’ordinanza prevede inoltre il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche, nella medesima fascia oraria e negli stessi luoghi della città in cui sono banditi i botti e petardi. Vietato inoltre “abbandonare in luogo pubblico contenitori di bevande o contenitori di qualsiasi genere realizzati in vetro o materiale similare soggetto a rottura, che verrà sanzionato anche ai sensi della presente ordinanza”.

I trasgressori delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria del sequestro degli oggetti o strumenti illecitamente detenuti, ferma restando, altresi, l’applicazione di ogni altra misura sanzionatoria prevista dall’ordinamento per ciascuna fattispecie di violazione.

Nell’ipotesi di violazione accertata a carico di minori, la sanzione amministrativa pecuniaria disposta dal presente provvedimento sarà applicata ai genitori o al genitore esercente la potestà genitoriale.

