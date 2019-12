Capodanno 2020 a Messina: brindisi e musica live a Piazza Duomo, ecco il programma

28 Dicembre 2019 19:40

Messina, il programma per la notte di San Silvestro e il Capodanno: brindisi e musica a Piazza Duomo

Anche quest’anno Messina brinderà al 2020 a Piazza Duomo. I festeggiamenti per la Notte di San Silvestro inizieranno alle 22.30 e per il Capodanno 2020, mercoledì 1 gennaio dalle 20 in poi.

Brindisi di fine anno al Duomo

Il calendario degli appuntamenti prevede per la Notte di San Silvestro, musica con il dj Leo Lippolis; sul palco si susseguiranno Alefio Cucinotta, Andrea Zanghì, Pietro Russo, vocalist Yanez, live band Gli Approssimativi, percussioni Live Randy G, animazione con balli latini e di gruppo, I Cuban Street Dance Company & Cuban Para al Mundo ( Francesco Isaja ) e dj Rino Russo.

Il programma di mercoledì 1 gennaio

Mercoledì 1 gennaio, sempre a piazza Duomo, per festeggiare l’inizio del Nuovo Anno a partire dalle 20, dopo l’intervento del Sindaco De Luca, si esibirà con la sua band il M° Santi Scarcella in “Da Manhattan a Cefalù”. Il gruppo è formato da Puccio Panettieri, batteria, Francesco Luzzio, basso, Nicola Costa, chitarre, Gian Piero Lo Piccolo, sax, e Gemino Calà, friscalettu, marranzanu, Zampogna e Dedo, trombone e voce. Il progetto “Da Manhattan a Cefalù” è estremamente articolato ed è arrivato sino alla Uconn University, l’Università americana che ha approvato la profonda ricerca di Scarcella, partito dai canti di lavoro siciliani, messi a confronto con il blues americano, trovandone elementi in comune tali da portarlo al recupero della storia sulla nascita del primo jazz targato Sicilia (Nick La Rocca 1917, Livery state Blues). Scarcella ha composto musiche per il cinema e per la Tv e curato anche quelle della mostra su Federico Fellini allestita a Cinecittà da giugno a settembre del 2017, ed ha inoltre realizzato lo spot istituzionale del Ministero degli esteri “Il cinema parla italiano”. La serata si concluderà con la performance del gruppo di tradizione popolare i Cantustrittu.

