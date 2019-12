Capo d’Orlando: Lo Cicero nuovo dirigente dell’Area Urbanistica

20 Dicembre 2019 15:23

Lo Cicero ha diretto per diversi anni l’Ufficio Tecnico Comunale di Acquedolci. A Capo d’Orlando prende il posto dell’Ingegner Michele Gatto, che ha raggiunto l’età pensionabile

L’architetto Salvatore Ettore Lo Cicero è il nuovo dirigente dell’area Urbanistica del Comune di Capo d’Orlando. Prende il posto dell’Ingegner Michele Gatto che ha raggiunto l’età pensionabile.

L’arch. Lo Cicero giunge in comando dal Comune di Acquedolci dove ha diretto per diversi anni l’Ufficio Tecnico Comunale.

“L’urbanistica è settore chiave per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica – ha dichiarato il Sindaco Franco Ingrillì – dobbiamo essere in grado di accogliere le sfida di una pianificazione territoriale innovativa e coerente, In questo senso l’architetto Lo Cicero ci assicura competenza e professionalità”.

