Capo d’Orlando: il sindaco Ingrillì vieta i botti di Capodanno

31 Dicembre 2019 13:17

Gli auguri del Sindaco di Capo d’Orlando “per un 2020 positivo”

“Si può fare festa senza eccessi, rispettando gli altri, che siano uomini o animali”. Così il Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì commenta l’ordinanza firmata oggi con cui dispone il divieto di utilizzare per i festeggiamenti di fine anno “artifizi pirotecnici, ovvero materiali e congegni esplodenti come petardi e botti di vario genere”.

L’ordinanza comprende anche il divieto di utilizzare “fuori dai locali bicchieri, bottiglie o altre tipologie, in vetro, ovvero in metallo o materiali similari, comunque potenzialmente suscettibili di diventare pericolo per l’incolumità pubblica e/o strumento di offesa”.

Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrativi da 50 a 500 euro e la “sanzione accessoria del sequestro degli oggetti o strumenti illecitamente detenuti”.

Il Sindaco Ingrillì augura a tutte le famiglie “un anno positivo e produttivo, nel segno della salute e della serenità. Per Capo d’Orlando il 2020 sarà importante: raccoglieremo i frutti della programmazione nel campo dei lavori pubblici, punteremo a potenziare i servizi con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita. Buon anno!”.

