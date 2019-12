Capo d’Orlando, il Comune organizza una festa di Natale per i bambini dell’asilo nido. Il sindaco: “Dopo quanto accaduto vogliamo dare un segnale di gioia e speranza”

18 Dicembre 2019 13:16

Domani al LOC di Capo d’Orlando festa di Natale per i bambini dell’asilo nido. Venerdì in Comune incontro con i genitori

Lo spazio LOC della Pinacoteca Comunale di Via del Fanciullo ospiterà domani, giovedì 19 dicembre, alle ore 10 la festa natalizia dell’asilo nido comunale. I bambini della sezione “divezzi” eseguiranno canti e poesie, prima di .

Una iniziativa che riveste un significato particolare, dopo la chiusura della struttura di via Lucio Piccolo disposta dopo il crollo di una parte dell’intonaco del soffitto della cucina, lo scorso 12 dicembre.

“Dopo quanto accaduto, con la festa di domani vogliamo dare un segnale di gioia e di speranza grazie ai bambini che rappresentano l’essenza autentica del Natale”, commenta il Sindaco Ingrillì.

Intanto, venerdì 20 dicembre alle 11 nell’aula consiliare si terrà un incontro coi genitori dei 47 bambini dell’asilo nido comunale per parlare delle prospettive dopo la chiusura temporanea della struttura.

