Campo Calabro: iniziativa contro la violenza sulle donne

3 Dicembre 2019 15:52

“Io non ci sto”. È questo il titolo della manifestazione svoltasi domenica 1 dicembre presso il parco verde di Campo Calabro e promossa dal “Movimento Passione Civile” in ricordo di tutte le donne vittime di violenza. “L’iniziativa – spiega Mauro Batistini presidente dell’associazione – “vuole essere un’occasione per confrontarsi con la drammatica realtà del fenomeno ormai trasversale perché colpisce indipendentemente dal ceto o ricchezza” e si inserisce tra le numerose attività che l’associazione svolge ormai da anni nel territorio campese a garanzia del senso civico e al servizio dei cittadini. A patrocinare la manifestazione il Comune di Campo Calabro rappresentato dal sindaco dott. Sandro Repaci e dagli assessori Giuseppe Barresi e Anna Malara i quali non hanno mancato di sottolineare come “ compito di un buon amministratore non sia solo quello di individuare e denunciare una problematica – quale appunto quella della violenza sulle donne – ma soprattutto porre in essere le condizioni affinché la stessa sia risolta”, nello specifico favorendo l’attenzione alle regole, garantendo la sicurezza dei luoghi pubblici e supportando la famiglia e la scuola nel difficile compito di educare le nuove generazioni al rispetto della donna . Presente anche una delegazione di alunni dell’Istituto comprensivo di Campo Calabro – San Roberto che ha intrattenuto la platea con riflessioni sul significato profondo dell’amore e sulla necessità di una informazione attenta, corretta e consapevole sul fenomeno della violenza di genere. Contributi provenienti anche dal parroco della parrocchia Santa Maria Maddalena di Campo Calabro, don Francesco Megale e dalle diverse associazioni presenti alla manifestazione quali l’Agesci, il Cif, la Caritas, la Congrega di Sant’Antonio da Padova, l’associazione “ Ten.Galimi” oltre che da numerosi cittadini campesi ai quali va – sottolinea il Batistini – “ un particolare ringraziamento per aver aderito alla manifestazione”.

