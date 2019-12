Cambiare medico di famiglia? A Messina è un’odissea, l’Asp corre ai ripari. “A breve nuovi uffici”

9 Dicembre 2019 16:00

A breve nuovi locali per la scelta e revoca del Medico di Famiglia a Messina

“E’ innegabile che l’attuale direzione strategica dell’ASP di Messina ha ereditato tante criticità dalla precedente, tra le quali l’ufficio per la scelta e revoca del medico di famiglia, per il quale non mi risulta fosse stata ipotizzata alcuna soluzione; non abbiamo la bacchetta magica e stiamo risolvendo i problemi sanitari dell’intera area metropolitana uno a uno. Ho parlato stamattina con il Sindaco di Messina On. Cateno De Luca per rassicurarlo relativamente alla difficile situazione dell’ufficio sito in via Tommaso Capra nei pressi della stazione, per la quale chiedo innanzitutto personalmente scusa ai cittadini di Messina per le difficoltà che sono costretti a subire con lunghe file anche fuori dall’edificio“. A dirlo è diretto generale La Paglia, che rende noto

di aver già trovato per questo ufficio nuovi locali a piano terra presso la sede dell’ARPA (ex Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi) in via La Farina: in settimana ci sarà l’incontro finale con i vertici ARPA presso l’Assessorato Regionale per la Salute, per formalizzare il passaggio del possesso all’ASP di Messina. “ In qualche giorno li ammoderneremo e adegueremo con procedura d’urgenza. Abbiamo inoltre posto in essere apposite convenzioni con i Sindaci di molti Comuni della provincia, già attive, per effettuare l’operazione di cambio del medico nei paesi di residenza ed evitare che i cittadini si spostino a Messina affollando la sede centrale.”- aggiunge la Paglia.

Valuta questo articolo