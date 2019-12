E’ un caldo Natale in tutt’Italia: clima mite e sole pieno in quasi tutto il Paese [DATI]

25 Dicembre 2019 15:34

E’ un caldo Natale in tutt’Italia: clima mite e sole pieno in quasi tutto il Paese, temperature di gran lunga superiori alla norma

Cielo sereno in quasi tutt’Italia, temperature eccezionalmente miti, aria limpida, luminosa e visibilità ottima: più che Natale, oggi sembra Primavera nel nostro Paese. Merito dell’Anticiclone che, eccezion fatta per il Salento e il basso Tirreno tra Calabria e Sicilia (dove comunque sono in atto solo deboli piovaschi), lascia i cieli completamente sgomberi da ogni tipo di nube. E così nel giorno di Natale siamo praticamente in Primavera. Le temperature sono elevatissime, sulla falsariga della grande anomalia che da due settimane mantiene l’Italia in una sorta di “forno”: il mese di Dicembre si concluderà con anomalie termiche positive impressionanti per il Nord del nostro Paese. Oggi, dopo una nottata di Natale all’insegna del foehn (a Torino c’erano +18°C all’1:00!), abbiamo +16°C a Torino, Milano e Roma, +15°C a Bologna, +19°C a Cagliari e Olbia, +20°C a Palermo, +21°C a Catania e Siracusa.

Nei prossimi giorni le temperature diminuiranno sensibilmente soprattutto al Centro/Sud per l’ondata di freddo che inizierà Venerdì 27, ma già il 31 Dicembre tornerà il caldo in tutt’Italia e nel giorno di Capodannola situazione meteo sarà analoga a quella odierna, con sole pieno e temperature a ridosso dei +20°C da Nord a Sud, e localmente superiori.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting:

Valuta questo articolo