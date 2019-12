Calciomercato Reggina, un’altra scelta azzeccata: ecco perché Sarao sarebbe il rinforzo giusto

21 Dicembre 2019 17:57

Calciomercato Reggina, è Manuel Sarao uno dei possibili rinforzi della finestra invernale: il ds Taibi sta cercando un attaccante con le sue caratteristiche

La società amaranto ha operato in modo perfetto nella sessione estiva di calciomercato, lo dimostrano i risultati di questi mesi. La squadra di mister Toscano è completa in ogni reparto e non mostra al momento punti deboli. Eppure in occasione della finestra invernale di trasferimenti, il ds Taibi ha promesso almeno due colpi in entrata. Se proprio si vuole infatti andare a cercare il pelo nell’uovo, nelle ultime settimane (riferimento soprattutto alla gara contro la Viterbese) la Reggina ha accusato la mancanza di una vera e propria torre in attacco. Corazza non è certo una punta di sfondamento, così come Doumbia. Ma anche Denis e Reginaldo, che con la loro forza fisica ed esperienza riescono comunque a fare a sportellate con i difensori, non sono altissimi. In rosa manca dunque una torre da sfruttare quando il risultato non si sblocca, in grado di ricevere lanci lunghi e fare da sponda ai compagni. Un plauso va ancora una volta alla dirigenza, che si è accorta della mancanza e si è già mossa per regalare all’allenatore una nuova pedina da inserire nello scacchiere.

Reggina, chi è Sarao? L’ariete su cui Taibi ha posato gli occhi

Nelle ultime settimane è circolato intorno all’orbita amaranto il nome di Manuel Sarao, attaccante classe ’89 di proprietà del Cesena. E’ un profilo che rispecchia in pieno l’identikit tracciato da Taibi, il quale ha già mosso i primi passi per un eventuale acquisto a gennaio. Il centravanti milanese milita da diversi anni nel campionato di Serie C, dove ha realizzato 44 reti in 201 presenze. Tra le tante squadre, ha vestito le maglie anche di Catanzaro e Monopoli, con il Virtus Francavilla però nella stagione 2018/19 ha collezionato il maggior numero di reti in un campionato (11). Oggi in Emilia Romagna sta trovando poco spazio (solamente 3 apparizioni): ha un contratto in scadenza giugno 2021, ma con la giusta offerta economica potrebbe lasciare Cesena. La Reggina ci sta pensando, Sarao è il rinforzo giusto per l’attacco, potrebbe essere lui il primo acquisto del nuovo anno.

Valuta questo articolo