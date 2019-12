Calciomercato Reggina, Taibi apre ad un colpo a zero: l’elenco dei calciatori svincolati [FOTO]

31 Dicembre 2019 11:43

Calciomercato Reggina, come comunicato ieri dal direttore sportivo Taibi il club amaranto valuta le mosse a 360° anche per la prossima stagione

CALCIOMERCATO REGGINA – Si sta per concludere un anno incredibile in casa Reggina, la squadra di Mimmo Toscano sta disputanto una stagione veramente incredibile, guida la classifica del campionato di Serie C e con ampio margine rispetto alle dirette concorrenti, è reduce da 11 vittorie consecutive, un filotto veramente pazzesco, è ancora imbattuta in campionato ed in casa ha sempre vinto. Adesso dovrà continuare su questa stradra per festeggiare tra qualche mese il ritorno in Serie B. La dirigenza non vuole lasciarsi trovare impreparata e sta sondando tre-quattro operazioni da chiudere per il mercato di gennaio, per il ruolo di attaccante è già arrivato Sarao e non dovrebbero esserci altre operazioni in entrata, il prossimo innesto sarà un terzino sinistro con Liotti in vantaggio sulla concorrenza poi un centrocampista e forse anche un difensore. Ieri il ds Taibi ha dichiarato di pensare anche alla prossima stagione e si stanno valutando anche dei calciatori senza contratto che possono rappresentare dei veri e propri affari dal punto di vista economico. Non mancano le occasioni anche di calciatori che apparentemente possono sembrare fuori portata (non per il presidente Gallo), i nomi più interessanti sono quelli del portiere Sorrentino, del difensore Raggi e dell’attaccante Giuseppe Rossi. Specifichiamo che al momento non esiste alcuna trattativa. Ma sono tanti altri i calciatori senza contratto, sfoglia la FOTOGALLERY in alto per l’elenco completo dei calciatori che possono fare gola anche alla Reggina.

