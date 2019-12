Calciomercato Reggina, spunta un nome a sorpresa per la fascia sinistra

31 Dicembre 2019 17:45

Calciomercato Reggina, il club amaranto non si ferma, il ds Taibi alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra

CALCIOMERCATO REGGINA – Sta andando in archivio il 2019 della Reggina, un anno che ha regalato grandi emozioni grazie all’arrivo del presidente Luca Gallo. La squadra di Mimmo Toscano guida la classifica del campionato di Serie C con ampio margine e dovrà mantenere il distacco anche nella prima parte del 2020 per poi festeggiare la promozione nel campionato di Serie B. La dirigenza non sta di certo a guardare e si prepara a mettere a segno altri colpi. Il primo è stato Sarao che completerà il reparto avanzato, poi un terzino, un centrocampista e forse un difensore. Non solo Liotti per la fascia sinistra, secondo quanto riporta TMW nel mirino del Ds Taibi è finito Giuseppe Agostinone, ora in forza Alessandria. La trattativa potrebbe a breve entrare nel vivo.

